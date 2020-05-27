السعودية: انخفاض الإصابات اليومية لكورونا وعدد المتعافين يتجاوز الـ50 ألفا

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السعودية: انخفاض الإصابات اليومية لكورونا وعدد المتعافين يتجاوز الـ50 ألفا
بقلم نادية بن طاهر

تعرف السعودية، انخفاضا في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا، لليوم الخامس على التوالي.

وسجلت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأربعاء، 1815 إصابة بالفيروس، خلال الساعات الـ24 الماضية.

ليرتفع بذلك، إجمالي عدد الإصابات بكورونا التي تم رصدها في المملكة، 78541 حالة.

ومن جهة أخرى، توفى 14 مريضا جراء الفيروس التاجي في السعودية خلال اليوم الأخير، لترتفع حصيلة الضحايا في المملكة إلى 425 حالة وفاة.

بينما تعافى 2572 مريضا للشفاء من كورونا في السعودية، ليرتفع إجمالي عدد المتعافين إلى 51022 شخصا.


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