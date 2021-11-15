السعودية.. بيع أغلى كمامة في العالم وهذا سعرها

شهد معرض المجوهرات خلال فعاليات موسم الرياض بالسعودية، بيع أغلى كمامة في العالم بسعر فاق المليون دولار أمريكي.

وبدأت قصة أغلى كمامة في العالم، عندما إرتدتها السعودية “هتون الخالدي”، خلال المعرض. وقالت أنها من صناعة شركة مجوهرات أمريكية، وبيعت لشخص رفض الكشف عن هويته لرغبته الشخصية.

كما قالت هتون الخالدي أنها إرتدتها في المعرض لرغبة منها في إظهار المنتج بوجه سعودي . وعبرت عن فخرها وشعورها بالتميز والكثير من التوتر في نفس الوقت عند ارتدائها لأغلى كمامة في العالم.

وتعود صناعتها، حسب “هتون الخالدي”، إلى رغبة الشركة المنتجة في تشغيل الأيدي العاملة خلال أزمة انتشار فيروس كورونا حول العالم.

من جهته قال إسحاق ليفي، رئيس ومصمم ماركة المجوهرات الأمريكية “Yvel”: “أنا فخور بتقديم أغلى كمامة كورونا في العالم. بناء على طلب أحد عملائي الجيدين من لوس أنجلس”.

وقال ليفي أن العميل دفع 1.5 مليون دولار مقابل القناع الذي أقرضته شركة “Yvel” لمعرض المجوهرات في موسم الرياض. كما أنه وصف معرض الرياض بأنه أكبر معرض للمجوهرات في الشرق الأوسط.

مضيفا أنه من المرجح أن يعرض المالك الحقيقي للكمامة في مزاد علني في وقت لاحق من هذا العام. على أن تبدأ العطاءات من 2.5 مليون دولار.

كمامة مرصعة بالذهب والألماس

وتحمل الكمامة توقيع دار المجوهرات “Yvel” الفاخرة، وبيعت بسعر 1.5 مليون دولار أي ما يقارب 5.6 مليون ريال سعودي. كما صُنفت كأغلى كمامة تباع حول العالم منذ بداية إنتشار جائحة كورونا حول العالم.

ويبلغ وزن الكمامة الفريدة من نوعها 210 قيراط، وتحتوي على 3608 ماسة بيضاء وسوداء وبعض من قطع الذهب الخالص. وإستغرق صناعتها 9 أشهر، على يد مصمم واحد، وشارك في صناعتها 25 صائغا و16 مستحضراً للألماس و 9صائغي ذهب. بطريق إحترافية وفخمة

كما إعتمدت منظمة الدواء والغذاء الأمريكية هذه الكمامة، على أنها تقي من خطر الإصابة بفيروس كورونا بنسبة 100 بالمائة. كونها صُممت وفق المعايير الصحية العالمية.

يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على آخبار العاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp