السعودية تتجه نحو خفض إنتاجها من النفط

أعلن وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، اليوم الأربعاء، أن بلاده ستخفض إنتاجها من النفط بواقع 400 ألف برميل يوميا،

رغم أنها ملتزمة بنحو 330 ألفا فقط بالاتفاقية الأخيرة لمنظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك”.

وقال الفالح في تصريح صحفي على هامش مؤتمر “ميزانية 2019” في الرياضي

إن “إنتاجنا الحالي في ديسمبر أصبح 10.6 ملايين برميل يومياي وسيصبح 10.2 ملايين برميل يوميا في جانفي، نتيجة التزامنا باتفاق خفض الإنتاج”.

وأضاف أن دول “أوبك” ملتزمة بخفض الإنتاج 3 بالمائة، مشيرا إلى أن دولا خارج “أوبك”

التزمت بخفض الإنتاج بأكثر من 2 بالمائة بما فيها روسياي على أن يتم ذلك خلال الربع الأول 2019..

ويبدأ مطلع 2019 تنفيذ إتفاق جديد لخفض الإنتاج بنحو 1.2 مليون برميل يوميا

بين كبار المنتجين في “أوبك” ومنتجين مستقلين بقيادة روسيا في محاولة لإستعادة إستقرار السوق.

وستتحمل “أوبك” خفض الإنتاج بواقع 800 ألف برميل يومياي فيما يتحمل المنتجون خارجها الـ 400 ألف المتبقية.