السعودية تجري تعديلات وزارية واسعة وتغير أسماء بعض الوزارات

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود، اليوم الثلاثاء، أوامر ملكية، بإجراء تعديلات وزارية واسعة.

ومن بين الإجراءات، صدور أمر ملكي، بإعفاء سليمان بن عبدالله الحمدان وزير الخدمة المدنية من منصبه.

وأعفى الملك سلمان تركي بن عبد الله الشبانة وزير الإعلام من منصبه.

وكلف العاهل السعودي، الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي وزير التجارة بالقيام بعمل وزير الإعلام بالإضافة إلى عمله.

كما قرر إعفاء إبراهيم بن عبد الرحمن العمر، محافظ الهيئة العامة للاستثمار من منصبه.

وتم تعيين ماجد بن عبد الله بن حمد الحقيل، وزير الإسكان، بالقيام بعمل وزير الشؤون البلدية والقروية بالإضافة إلى عمله.

ونصت القرارات الجديدة على تعيين أحمد بن عقيل الخطيب وزيرًا للسياحة، وخالد بن عبدالعزيز الفالح وزيرًا للاستثمار، ومحمد بن عبد الله بن صالح العميل نائبًا للأمين العام لـ مجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة.