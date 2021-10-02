السعودية ترخص للمسنين أداء العمرة وهذه هي الشروط

قررت، وزارة الحج والعمرة، السماح لمن تجاوزت أعمارهم 70 بأداء العمرة، بشرط تحصلهم على اللقاح المضاد لفيروس كورونا كوفيد 19.

ولفتت، إلى أن الإجراء الجديد، سيكون من خلال إصدار التصاريح عبر تطبيق “إعتمرنا” أو “توكلنا” لحجز المواعيد، بالإضافة إلى إلزامية تحصينهم بجرعتين من اللقاحات المضادة.

وتجدر الإشارة، أن وزارة الحج والعمرة، قد سقفت عدد المعتمرين من خلال تحديدها للفئة العمرية بين 18 و 70 سنة.

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