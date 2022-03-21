السعودية ترفع القيود المفروضة على المسافرين القادمين إلى المملكة

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الإثنين، رفع القيود المفروضة لمكافحة كورونا على المسافرين القادمين إلى المملكة، بما في ذلك إلزامية تقديم شهادة التطعيم، وإجراء فحص PCR.

وحسب بيان ذات الهيئة، فإن القيود الملغاة تمثلت فيما يلي:

1-إلزامية تقديم شهادة التطعيم ضد (كوفيد 19)

2-إجراء اختبار (PCR) قبل القدوم للمملكة أو عند الوصول

3-الحجر الصحي المطلوب للمسافرين الذين يصلون إلى المملكة

وتعود أسباب رفع هذه القيود إلى انخفاض معدل الحالات الإيجابية لأقل من 4%، وكذا الوصول لمعدل تطعيم بلغ 99% لجميع الفئات الإيجابية المستهدفة من سكان المملكة “12 سنة فأكثر”.

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سمحت السلطات السعودية، لغير المحصنين ضد فيروس كورونا، أو الذين لم يستكملوا التحصين. بأداء العمرة ودخول المسجد الحرام والمسجد النبوي.

وعلمت صحيفة “عكاظ”، أنه بات بإمكان غير المحصنين الذين لم يتلقوا اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″. أو الذين لم يستكملوا التحصين، أداء العمرة ودخول المسجد الحرام والمسجد النبوي لجميع ضيوف الرحمن.

وأضافت الصحيفة، أنه :”سيسمح لضيوف الرحمن بأداء العمرة وأداء الصلاة في الحرمين الشريفين. بشرط عدم إصابتهم بفيروس كورونا أو مخالطتهم لأشخاص ثبتت إصابتهم بالفيروس”. ويأتي ذلك بعد المستجدات والتحديثات التي أعلنتها وزارة الحج والعمرة تنفيذا لقرار رفع الإجراءات الإحترازية في المسجد الحرام والمسجد النبوي.

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السعودية.. رفع الإجراءات الوقائية المتعلقة بكورونا وإلغاء التباعد عبر جميع مساجد المملكة

أعلنت وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية اليوم رفع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بمكافحة جائحة كورونا وذلك بناءً على متابعة الوضع الوبائي للجائحة وما رفعته الجهات الصحية المختصة ولما تم تحقيقه من مكتسبات في مكافحة الجائحة في ظل دعم قيادة المملكة .

كما تقرر إلغاء التباعد في الصلاة بالمسجد الحرام والمسجد النبوي وكذا المساجد والجوامع عبر الممملكة مع إبقاء على إرتداء الكمامة

إلغاء تصاريح الصلاة في المسجد الحرام وإلغاء تصاريح زيارة النبي ﷺ ويُكتفى بحالة التحصين في تطبيق توكلنا. مع استمرار إصدار التصاريح عبر تطبيق اعتمرنا أو توكلنا لأداء العمرة والصلاة في الروضة الشريفة.

وألغت المملكة شرط تقديم نتيجة الفحص السلبي للكشف عن كورونا pcr أو شهادات أخرى للقادمين من الخارج. عدم لبس الكمامة في الأماكن العامة المفتوحة مع إلزامية لبسها في الأماكن المغلقة.