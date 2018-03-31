السعودية ترفع مدة حج الجزائريين إلى 40 يوما!

بسبب قرار الطيران المدني السعودي تقليص عدد الرحلات

عزوزة بالسعودية على رأس وفد للتفاوض من أجل تقليص مدة الإقامة

سيقضي الحاج الجزائري بالبقاع المقدسة هذا الموسم ولأول مرة 40 يوما على الأقل، بعدما كانت أقصى مدة إقامته هناك 30 يوما، وذلك بعدما قررت مصالح الطيران المدني السعودي إجراء تغيير في برنامج جميع رحلات شركات طيران نقل الحجاج من خلال تقليص عدد الرحلات من جهة وتوسيع الفارق الزمني بين رحلة وأخرى، وهو الأمر الذي سيفاجئ الحجاج الذين كانوا ينتظرون تقليص هذه الأخيرة وتمكينهم من قضاء الفريضة والعودة في أقل الوقت.

وكشف مصدر موثوق في تصريح لـ النهار، أن مصالح هيئة الطيران المدني السعودي قامت بتقليص عدد الرحلات في بداية الموسم وفِي نهايته، تجنبا لحالات تكدس وتأخر إجراءات الدخول والخروج التي تصل إلى ساعات بالمطار التي عرفتها السنة الماضية، مما تسبب في فوضى وتذمر الحجاج.

وحسب ذات المصادر، فإن هذا الإجراء الذي اتخذته السلطات السعودية خاص بكل وفود الحجاج من جميع دول العالم، وهو ما سيؤدي بالحجاج إلى البقاء مدة أطول في البقاع المقدسة قد تصل إلى أربعين يوما.

وأكد المصدر أن كل ممثلي دول العالم العربي والإسلامي تنقلوا إلى المملكة العربية السعودية للتفاوض حول هذا الموضوع المحرج، مضيفا أن الجزائر ممثلة بوفد مشكل من إطارات من وزارة النقل والخطوط الجوية الجزائرية ومديرية الطيران المدني تحت رئاسة المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة، يوسف عززوة، يتواجدون في البقاع المقدسة منذ الأسبوع الماضي، للعمل على تخفيض مدة الإقامة بدعم من سفارة الجزائر في الرياض.

وفي السياق ذاته، طمأن مصدرنا بالقول إن آخر الأخبار تتكلم عن تقدم إيجابي في المفاوضات بين الطرف الجزائري والسعودي، حيث يحتمل أن يكون هناك تقليص لمدة الإقامة بأقل من تلك التي أعلنت عليها السعودية تيسيرا للحجاج الذين يشتكون من طول مدة الإقامة، حيث يطالبون منذ سنوات بضرورة زيادة رحلات السفر عبر الخطوط الجوية الجزائرية ونظيرتها السعودية من أجل التقليص من هذه المدة.

ويأتي هذا الأمر في الوقت الذي وجهت السلطات السعودية عتابا شديد اللهجة لمصالح مطاري جدة والمدينة بسبب حالات التكدس في بداية الموسم وفِي نهايته، مما يؤدي إلى تأخر إجراءات المطار إلى ساعات، وهو ما يدفع الحجاج إلى الاحتجاج في المطارات السعودية.

للإشارة، فإن وزارة الشؤون الدينية والأوقاف أعلنت على لسان وزير القطاع، محمد عيسى، عن برمجة أول رحلة انطلاق إلى البقاع المقدسة في 25 من شهر جويلية القادم، كما ذكر الديوان الوطني للحج والعمرة، أن اقتناء تذاكر السفر على متن الخطوط الجوية الجزائرية ونظيرتها السعودية سيكون بداية من الثامن أفريل القادم ويستمر إلى غاية العاشر ماي المقبل، أما الإسكان الإلكتروني فسينطلق في 9 من الشهر القادم ويستمر إلى غاية 11 ماي، لحجز الغرف بفندق الإقامة بمكة المكرمة عبر الموقع الرسمي للديوان على شبكة الأنترنت وكذا طباعة وصل الحجز.

وفصل الديوان في تحديد جميع الإجراءات بما فيها الحصول على دفتر الحج وختمه بعد تقديم وتعليق التأشيرة، الذي سيكون خلال الفترة الممتدة بين 8 أفريل و10 ماي، وهو ما يعني أن الديوان الوطني للحج والعمرة سينهي العملية مبكرا في حال تمت هذه الإجراءات كلها قبل بداية شهر رمضان، حيث سيجد نفسه متفرغا لتكوين الحجاج والقيام بدورات على مستوى ولايات الوطن.