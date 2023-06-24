السعودية تستقبل 99 مليون حاج على مدى 54 عاما 

كشفت السعودية أمس الجمعة عن استقبال أكثر من 99 مليون حاج على مدى 54 عاما، حتى موسم حج العام الماضي.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية “واس”، عن بيانات الهيئة العامة للإحصاء، إنه “قدم إلى المملكة أكثر من 99 مليون حاج خلال 54 عاما”.

وجاء في البيان: “بلغ إجمالي عدد الحجاج القادمين إلى المملكة منذ بدأت الهيئة عملية الإحصاء في العام 1390هـ. تحت مسمى مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات،. حتى العام الماضي 1443هـ (2022)، أكثر من (99 مليون حاج)”.

وتتوقع المملكة وصول أكثر من مليوني حج هذا الموسم الذي يبدأ الاثنين المقبل.