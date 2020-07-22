السعودية تسجل أكبر حصيلة وفيات جراء كورونا منذ أسبوع!

أعلنت السلطات الصحية في السعودية، عن تسجيل أكبر ارتفاع يومي للوفيات الناجمة عن الاصابة بفيروس كورونا، منذ أسبوع.

وكشفت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 44 وفاة جديدة ناجمة عن الوباء، ما يمثل أكبر قفزة في حصيلة الوفيات منذ 15 جويلية عندما تم تسجيل 45 وفاة.

كما رصدت الوزارة، 2331 إصابة جديدة بالفيروس التاجي، خلال 24 ساعة الأخيرة.

ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات بكورونا في المملكة، إلى 258156 بما في ذلك 2601 حالة وفاة، وتعافى 210398 شخصا من المرض.