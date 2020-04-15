السعودية تسجل نحو 500 إصابة جديدة بكورونا خلال يوم

أعلنت وزارة الصحة في السعودية، قفزة قياسية جديدة، بتسجيل 493 إصابة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأفادت وزارة الصحة السعودية، في تقريرها اليومي، أن إجمالي عدد الإصابات بالعدوى في المملكة بلغ 5862 حالة.

كما تم تسجيل ست وفيات جديدة بالفيروس، وارتفعت حصيلة ضحايا الوباء إلى 79 حالة وفاة.

بينما تماثل 42 مريضا للشفاء خلال آخر 24 ساعة، ليصبح إجمالي عدد المتعافين 931 شخصا.