السعودية تسجل 4128 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس التاجي بالمملكة إلى 205929 حالة.

بينما تم تسجيل 56 حالة وفاة جديدة و2642 حالة تعافي، خلال نفس الفترة.

#الصحة⁩ تعلن عن تسجيل (4128) حالة إصابة جديدة بفيروس ⁧#كورونا⁩ الجديد (كوفيد19)، وتسجيل (56) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (2642) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (143,256) حالة ولله الحمد. pic.twitter.com/FMEdr0Xh3R

— و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) July 4, 2020