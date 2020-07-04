السعودية تسجل 4128 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

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السعودية تسجل 4128 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة
بقلم نادية بن طاهر

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم السبت، عن تسجيل 4128 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس التاجي بالمملكة إلى 205929 حالة.

بينما تم تسجيل 56 حالة وفاة جديدة و2642 حالة تعافي، خلال نفس الفترة.


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