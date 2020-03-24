السعودية.. تسجيل أول وفاة بفيروس كورونا و205 إصابات جديدة

أعلنت السلطات الصحية السعودية، تسجيل 205 إصابات جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وحسب ما أورده موقع “روسيا اليوم”، يعد هذا العدد المسجل للاصابات بالفيروس في السعودية، أكبر ارتفاع يومي لعدد المصابين منذ بدء التفشي في البلاد.

كما أعلنت وزارة الصحة السعودية، تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد، على الأراضي السعودية.

وأوضحت ذات الوزارة، أن المتوفي مقيم بالسعودية، من الجنسية الأفعانية، ويبلغ من العمر 51 عاما.

ووصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا، إلى 767 حالة.