السعودية: تسجيل 154 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة

أعلنت وزارةالصحة السعودية، اليوم الإثنين، تسجيل 154 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد،خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأضافت الوزارة السعودية، على حسابها الرسمي بتويتر، أنه قد تم تسجيل 49 حالة تعافي من المرض، ليصبح مجموع الحالات المتعافية 115 بالبلاد.

ليبلغ بذلك، إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في السعودية، 14453 حالة، وتسجيل 8 وفيات.