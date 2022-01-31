السعودية..تسجيل 4211 إصابة جديدة بكورونا

كما أعلنت السلطات الصحية السعودية، السبت الماضي تسجيل 3913 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) خلال 24 ساعة الأخيرة.

وفي هذا السياق، أضافت ذات السلطات عن ارتفاع العدد الاجمالي للمصابين ليصبح 679384 حالة.

وحسب ذات المصدر، فقد تم تسجيل 4284 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 630816 حالة.

الى جانب ذلك، فقد تم تسجيل حالتي وفاة، ليرتفع الإجمالي إلى 8933 حالة وفاة.

كما كشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة بلغ 878 حالة.

الجزائر تدعم السعودية في ترشحها لإستضافة معرض إكسبو 2030

سجلت الجزائر بإرتياح الخصائص المميزة لترشيح السعودية لترشح السعودية لاستضافة معرض إكسبو 2030، خلال الانتخابات المقرر إجراؤها عام 2023.

والتي يشكل مستوى تطورها الاقتصادي والعلمي والتكنولوجي ضمانة هامة لتحقيق الجاذبية والإبداع المطلوبين في مثل هذه المحافل العالمية الهامة.

واوضح بيان وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أن الجزائر ستعمل في حال توليها رئاسة قمة الدول العربية، على إعطاء الأولوية اللازمة لتعزيز مكانة ودور الدول العربية بين الأمم.

كما سيشكل الهدف المتعلق بترقية وإنجاح ترشيح السعودية لاستضافة معرض إكسبو 2030، خلال الانتخابات المقرر إجراؤها عام 2023،

بطبيعة الحال جزءًا لا يتجزأ من العهدة التي ستضطلع بها الجزائر على وجه كامل.

ومن جهة اخرى تتابع الجزائر عن كثب التطورات التي تعرفها عمليات التحضير للتظاهرات الدولية الكبرى التي ستشكل محطات رئيسية ومهيكلة للعلاقات الدولية في فترة ما بعد جائحة كوفيد 19.