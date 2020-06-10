السعودية تسجّل 3717 حالة جديدة وتوقع بارتفاع مستمر في عدد الإصابات

عرفت السعودية، اليوم الأربعاء، أكبر ارتفاع يومي في عدد الإصابات بوباء “كورونا”، إذ تم تسجيل أكثر من 3700 حالة مؤكدة.

وأكدت وزارة الصحة السعودية ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بوباء “كورونا” إلى 112288 حالة بعد تسجيل 3717 إصابة جديدة، فيما توفي 36 شخصا وتعافى 1615 مصاب ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 77954 متعافي.

وقد عرفت مدينة “الرياض” أكبر عدد من الإصابات بتسجيلها 1317 حالة، تليها “جدّة” بـ 460 إصابة مؤكدة.

هذا وأكدت وزارة الصحة بأنها تتوقع ارتفاعا آخر ومستمر لحالات الإصابة بالفيروس، وذلك بسبب ارتفاع نسبة المخالطة الاجتماعية بعد التخفيف من إجراءات الحجر الصحي في البلاد.