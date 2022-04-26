السعودية تصدر بيانا حول كثرة التصوير في الحرم

أصدرت وزارة الحج والعمرة السعودية، اليوم الثلاثاء، بيانا حول كثرة التصوير في الحرم. حيث دعت إلى التفرغ للعبادة، وعدم الانشغال بكثرة التصوير في الحرم المكي وأثناء العمرة.

ودعت وزارة الحج والعمرة السعودية إلى التفرغ للعبادة، وعدم الانشغال بكثرة التصوير في الحرم المكي وأثناء العمرة.

وقالت الوزارة على حسابها على تويتر إن “كثرة التصوير في الحرم وأثناء العمرة تشغل المعتمر عن الخشوع وطاعة الله. وتزعج العابرين بجانبك، وقد تعرض الآخرين للاصطدام بك”.

وأشارت إلى أنه عند الرغبة في التصوير داخل الحرم، يجب احترام خصوصية الآخرين أثناء أدائهم للمناسك. وعدم تصوير أي موقف خاص.

ونصحت الوزارة بارتداء كمامات نظيفة وجديدة، والاستماع إلى إرشادات المراقبين، وعدم الاستعجال في أداء المناك، والامتناع عن حمل أمتعة كثيرة. في محاولة للتخفيف من أثر زحام المعتمرين في العشر الأواخر من شهر رمضان.

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