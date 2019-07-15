السعودية تضع شروطا للحجاج تخص الأمتعة ومياه زمزم

وضعت وزارة الخارجية السعودية شروط وضوابط جديدة، على الحجاج المتوجهين إلى البقاع المقدسة، تخص أمتعتهم ونقل مياه زمزم.

يأتي هذا حرصا من وزارة الجح والعمرة السعودية على تزويد عموم الجهات المعنية بشؤون الحج في الدول التي يقدم منها الحجاج من الخارج، بتعليمات النقل الجوي، فيما يخص اصطحاب الحجاج المغادرين لأمتعة ذات أحجام متنوعة داخل الحافلة المقلة لهم، تخالف ضوابط إجراءات الأمتعة، وكذلك إصطحابهم لعبوات “زمزم” التقليدية الغير مجازة من الجهات ذات العلاقة.

وجاء في بيان الخارجية السعودية، “إن عبوات ماء زمزم المسموح بها جوا مع الحجاج عند عودتهم لبلادهم هي فقط العبوة التي ينتجها مشروع خادم الحرمين الشريفين، ويتم وضعها في غلاف بلاستيكي آمن وغلاف كرتوني عليه شعار المشروع، وأن تكون العبوات ذات سعة 5 لتر، أن يتم نقلها عبر الرحلات العائدة أي الطائرات الفارغة في مرحلة القدوم”.

وفيما يخص الأمتعة، أضاف نفس المصدر “يجب أن تكون حقائب الأمتعة التي يصطحبها الحجاج معهم، تتوافق مع المقاييس العالمية من حيث الأوزان والأحجام المحددة، بموجب التعليمات الصادرة من الهيئة العامة للطيران المدني، مع عدم قبول الأحجام الكبيرة التي تعيق عملية التشغيل داخل الصالات وساحة المطار”.