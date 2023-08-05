السعودية تطالب مواطنيها مغادرة الأراضي اللبنانية بسرعة

أعلنت السفارة السعودية في لبنان، إن المملكة تدعو مواطنيها إلى مغادرة الأراضي اللبنانية بسرعة وتجنب المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة.

وجاء في بيان للسفارة: “تود السفارة تحذير المواطنين الكرام من التواجد والاقتراب من المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة. كما تطالب المواطنين بسرعة مغادرة الأراضي اللبنانية، وأهمية التقيد بقرار منع سفر السعوديين إلى لبنان”.

وتود السفارة تحذير المواطنين الكرام من التواجد والاقتراب من المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة. كما تطالب المواطنين بسرعة مغادرة الأراضي اللبنانية.

كما دعت سفارة دولة الكويت لدى لبنان في بيان لها المواطنين الكويتيين المتواجدين في لبنان إلى أخذ الحيطة والحذر. والابتعاد عن مواقع الاضطرابات الأمنية والتقيد بالتعليمات الصادرة عن السلطات المختصة.

وطالب عدد من نواب مجلس الأمة الكويتي، الخارجية الكويتية بسرعة التفاعل مع التطورات الأمنية في لبنان. وتأمين المواطنين الكويتيين هناك.