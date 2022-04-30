السعودية تعلن الاثنين أول أيام عيد الفطر

أعلنت السعودية اليوم السبت عن تعذر رؤية هلال شوال مساء اليوم السبت،وبهذا سيكون غدا الأحد المتمم لشهر رمضان، فيما سيتم الاحتفال بأول أيام عيد الفطر بعد غد الإثنين.

و في هذا السياق أعلن الديوان الملكي المحكمة العليا، “أن يوم غدٍ الأحد هو المكمل لشهر رمضان المبارك ويوم الاثنين هو أول أيام عيد الفطر.”

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