السعودية تعلن تعذر رؤية هلال شهر رمضان المبارك الليلة

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السعودية تعلن تعذر رؤية هلال شهر رمضان المبارك الليلة
بقلم خالد زوبيري

أصدرت المحكمة العليا بالسعودية، بياناً فيما يخص رؤية هلال شهر رمضان المبارك، أكدت من خلاله تعذر رؤية الهلال الليلة.

وجاء في البيان، إن المحكمة العليا عقدت جلسة مساء اليوم، ولم يرد إليها ما يثبت رؤية الهلال هذه الليلة.
وأضاف المصدر نفسه،إن المحكمة ستعقد جلسة أخرى مساء يوم غدٍ الاثنين، أين سيتم الإعلان عن اول أيام شهر رمضان المبارك.


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