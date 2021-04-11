السعودية تعلن تعذر رؤية هلال شهر رمضان المبارك الليلة

أصدرت المحكمة العليا بالسعودية ، بياناً فيما يخص رؤية هلال شهر رمضان المبارك، أكدت من خلاله تعذر رؤية الهلال الليلة.

وجاء في البيان، إن المحكمة العليا عقدت جلسة مساء اليوم، ولم يرد إليها ما يثبت رؤية الهلال هذه الليلة.