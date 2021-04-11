السعودية تعلن تعذر رؤية هلال شهر رمضان المبارك الليلة
أصدرت المحكمة العليا بالسعودية، بياناً فيما يخص رؤية هلال شهر رمضان المبارك، أكدت من خلاله تعذر رؤية الهلال الليلة.
وجاء في البيان، إن المحكمة العليا عقدت جلسة مساء اليوم، ولم يرد إليها ما يثبت رؤية الهلال هذه الليلة.
وأضاف المصدر نفسه،إن المحكمة ستعقد جلسة أخرى مساء يوم غدٍ الاثنين، أين سيتم الإعلان عن اول أيام شهر رمضان المبارك
.
الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=983746
-
اعتصم نهار اليوم الأحد، تجار سوق الركابة سابقا بمدينة معسكر، بساحة العيش مكان السوق، الذي تم هدمه منذ 2015.
وطالب المحتجون، من السلطات الولائية، بضرورة فتح…
-
تم اليوم الأحد، تسليم حصة معتبرة من المعدات الإلكترونية والرقمية الموجهة لتجهيز المدارس الابتدائية.
وتم هذا عبر إقليم دائرتي تسالة وعين البرد، حيث زودت بمعدات الربط…
-
قامت شرطة العاصمة بـ 6340 عملية مراقبة للنشاطات التجارية المنظمة، أين تمّ تنفيذ 12 قرار غلق صادرة عن السلطات المختصة.
أما في مجال الوقاية المرورية، فقد…
التعليقات (0)