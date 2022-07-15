السعودية تعلن فتح مجالها الجوي لجميع الناقلات وبايدن يرحب بالقرار

أعلنت السعودية في وقت مبكر من فجر اليوم الجمعة. فتح أجواء المملكة أمام جميع الناقلات الجوية التي تستوفي متطلبات العبور. كما أعلنت واشنطن ترحيب الرئيس جو بايدن بهذا القرار الذي يشمل الرحلات من وإلى إسرائيل.

وقالت هيئة الطيران السعودي في بيان نشرته عبر حسابها في تويتر، إن القرار يأتي في إطار حرص المملكة على الوفاء بإلتزاماتها المقررة بموجب إتفاقية شيكاغو لعام 1944، التي تقضي بعدم التمييز بين الطائرات المدنية المستخدمة في الملاحة الجوية الدولية.

كما قالت الهيئة إن القرار يأتي إستكمالا للجهود الرامية إلى ترسيخ مكانة المملكة كمنصة عالمية تربط القارات الثلاث و تعزيزا للربط الجوي الدولي.

و نقل موقع الجزيرة نت، تعليق مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان على القرار بقوله، إن “بايدن يرحب بقرار القيادة السعودية التاريخي بفتح المجال الجوي أمام جميع الناقلات المدنية دون تمييز”.

وأضاف سوليفان أن القرار السعودي يشمل الرحلات من و إلى إسرائيل. موضحا أنه جاء نتيجة لدبلوماسية بايدن المستمرة مع المملكة على مدى أشهر عدة.

ورأى سوليفان أن قرار السعودية يمهد الطريق لمنطقة شرق أوسط أكثر تكاملا و استقرارا وأمانا. مبينا أنه “أمر حيوي لأمن و ازدهار الولايات المتحدة وإسرائيل”.

كما قال مستشار الأمن القومي إن بايدن سيكون لديه المزيد ليقوله بشأن هذا التطور. بينما يبدأ رحلته “التاريخية” مباشرة من إسرائيل إلى جدة.

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