السعودية: تفاصيل جديدة لحجز تصاريح العمرة جانفي المقبل

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، اليوم عن تفاصيل حجز تصاريح أداء العمرة خلال شهر جانفي المقبل.

وذكرت الوزارة، أن إتاحة خدمة إصدار التصاريح لأداء العمرة سيكون من خلال تطبيق “اعتمرنا” للراغبين بأداء العمرة أو لأحد المرافقين لهم.

كما يعتمد تطبيق “إعتمرنا” على إعلام المعتمرين بالسعة المحجوزة في الحرم المكي. وذلك بالإعتماد على اللونين الأحمر والأخضر. ليشير اللون الأحمر إلى وجود “إزدحام مرتفع”. أما اللون الأخضر فيشير إلى “الخفيف” لتعريف المعتمرين بمدى الإزدحام داخل الحرم المكي.

وأضافت الوزارة، أنه لإستخدام تطبيق “إعتمرنا”، يجب تنزيل التطبيق عن طريق هواتف أندرويد أو “آي أو إس”. كما على المستخدم إختيار اللغة. ثم تدوين البيانات الرسمية والمعلومات الخاصة به.

وكان تطبيق “إعتمرنا” قد أطلقته وزارة الحج والعمرة، في 27 سبتمبر 2020. تبعا للإجراءات الإحترازية المتخذة للحد من إنتشار فيروس كورونا. وقد تم الإذن باستخدامه وتفعيله بدءا من 14 أكتوبر 2020 للمواطنين السعوديين والمقيمين على أراضي المملكة. والآن بات متوفرا للمعتمرين القادمين من خارج المملكة.

ويعتمد تطبيق “اعتمرنا” مع تطبيق آخر أطلقته المملكة مؤخرا “توكلنا” الذي يعمل من أجل الحفاظ على صحة المعتمر. كما يوفر التطبيق خاصية إمكانية اختيار الوقت واليوم المناسب للمعتمر ليختار من بينها بمنتهى السهولة.

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