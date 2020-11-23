السعودية تفني خبر إجتماع ولي العهد بمسؤولين إسرائيليين

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السعودية تفني خبر إجتماع ولي العهد بمسؤولين إسرائيليين
بقلم م . فيصل

نفى وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان خبر إجتماع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بمسؤولين إسرائيليين بينهم رئيس الوزراء.

ونشر فيصل بن فرحان في تغريدة له على التويتر أن بعض وسائل الإعلام تناقلت خبر كاذب مفاده ان سمو ولي العهد التقى بمسؤولين اسرائيليين.

وأضاف الوزير السعودي أن “الخبر عار عن الصحة تماما و لم يحدث اللقاء المزعوم.”

وهذا النص الكامل للتغريدة:

” لاحظت ان بعض وسائل الاعلام تناقلت خبر مفاده ان سمو ولي العهد التقى بمسؤولين اسرائيليين ضمنهم رئيس الوزراء خلال زيارة وزير الخارجية الامريكي الاخيرة الى المملكة.”

وأكد الوزير “الخبر عار عن الصحة تماما و لم يحدث اللقاء المزعوم.”


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