السعودية تلغي تدريجيا إجراءات الحجر الصحي بدءا من اليوم

ستعود المملكة العربية السعودية، إلى الحياة الطبيعية، بدءا من اليوم، بالرفع التدريجي لإجراءات الحجر الصحي.

وحسب وزارة الداخلية بالمملكة، فقد تقرر عدم تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية القاضية بإيقاف جميع الأنشطة والفعاليات الترفيهية.

واستثنى القرار استمرار إيقاف المناسبات والحفلات كافة، ويشمل ذلك حفلات الزواج، واجتماعات الشركات وما في حكمها.

وتقرر بقاء الحد الأقصى للتجمعات البشرية في المناسبات الاجتماعية عند 20 شخصا.

وشددت الوزارة، على عدم التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والبروتوكولات المعتمدة للأنشطة كافة.

وتسجل السعودية، 379474 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، بما في ذلك 6524 حالة وفاة، و370300 حالة شفاء.