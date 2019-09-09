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السعودية تلغي رسوم تكرار العمرة

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السعودية تلغي رسوم تكرار العمرة
بقلم نادية بن طاهر

أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الإثنين، عن إلغاء رسوم تكرار العمرة، التي كانت تفرض على زائري بيت الله الحرام، في قرار مفاجئ.

وحسب موقع “رؤيا الإخباري”،  نقلا عن صحيفة عكاظ السعودية، قال وزير الحج والعمرة، الدكتور محمد صلاح: “صدر الأمر الملكي، المتضمن إعادة هيكلة تأشيرات الزيارة والحج والمرور، وإلغاء رسوم تكرار العمرة”.

وأضاف الوزير، أن هذا القرار يدعم تحقيق، أحد أهم أهداف رؤية المملكة 2030، وذلك باستقبال 30 مليون معتمر في 2030.

للتذكير، رسوم تكرار العمرة، كانت تقدر بـ2000 ريال سعودي.


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