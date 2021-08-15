السعودية تمدد حظر العمرة على مواطني 13 دولة

قررت المملكة العربية السعودية، رفع الحظر عن 23 دولة، المدرجة في قائمة الدول الممنوعة من أداء العمرة حتى إشعار آخر.

وحسب ما نقله موقع “روسيا اليوم”، عن مصادر سعودية، تتمثل الدول التي رفع عنها الحظر في كل من هونغ كونغ، وأرمينيا، وكوراكاو، والصين، ونيكاراغوا، وإيران، والسويد، ومقدونيا، وألمانيا، والولايات المتحدة، وغينيا بيساو، وتايوان، واليابان، وإيرلندا، والبرتغال، ومكاو، وبريطانيا، وسويسرا، وإيطاليا، وفرنسا، وجزر فيرو، ليبيريا، والجبل الأسود.

بينما تتمثل قائمة الدول التي ما زالت تخضع للحظر في كل من مصر، ولبنان، والإمارات، وجنوب إفريقيا، والأرجنتين، والبرازيل، وإندونيسيا، وفيتنام، وتركيا، والهند، وباكستان، أفغانستان، وإثيوبيا.

هذا وباشرت السعودية مؤخرا استقبال طلبات المعتمرين من خارج المملكة بعد عام ونصف من تعليق عمرة الوافدين في إطار قيود جائحة كورونا.

وأوضحت وزارة الحج والعمرة السعودية أن “الطاقة الاستيعابية ستصل إلى 60 ألف معتمر موزعين على 8 فترات تشغيلية، لتصل الطاقة الاستيعابية إلى مليوني معتمر شهريا.