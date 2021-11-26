السعودية تمنع مواطني 7 دول إفريقية من دخول ترابها بسبب المتحور الجديد

أعلنت المملكة العربية السعودية اليوم عن تعليق الرحلات الجوية القادمة من 7 دول إفريقية بسبب النسخة المتحورة الجديدة من كورونا.

واوضحت وأس نقلا عن الداخلية السعودية الرحلات الجوية القادمة من دول جنوب إفريقيا جمهورية نامبيا، جمهورية بوتسوانا، وزيمبابواي، وموزمبيق، ومملكة ليسوتو، ومملكة إسواتيني وإليها”.

وجاء قرار التعليق وفق ذات المصدر لغير المواطنين حيث شمل القادمين مباشرة من الدول المذكورة سالفا. وإستثنى الذين قضو 14 يوما في دولة تسمح الإجراءات الصحية السعودية بدخولها .

وزير الانتقال الطاقوي يستقبل السفير السعودي وهذا ما تناوله الطرفان

استقبل وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة البروفيسور زيان بن عتو بمقر الوزارة، سفير المملكة العربية السعودية بالجزائر عبد الله بن ناصر البصيري.

اللقاء كان فرصة لتأكيد العلاقات المتينة بين البلدين الشقيقين وتثمين الجهود المبذولة من طرف قيادات البلدين. على رأسهما رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود. وولي عهده الملك محمد بن سلمان آل سعود.

وأبدى الطرفان استعداد البلدين للعمل سويا من أجل تطوير التعاون الاقتصادي وتبادل الخبرات. خاصة في مجال مشاريع الطاقة المشتركة كفاءة الطاقة.