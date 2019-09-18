السعودية تنظم للتحالف الدولي لحماية الملاحة البحرية بمضيق هرمز

نقلت وكالة الأنباء السعودية عن مصدر بوزارة الدفاع أن السعودية قررت الإنضمام للتحالف الدولي لحماية الملاحة التجارية في مضيق هرمز.

وقال المصدر أن التحالف الدولي يهدف إلى حماية السفن التجارية بتوفير الإبحار الآمن وحماية الملاحة البحرية والسفن التجارية العابرة للممرات.

وأشار أن منطقة عمليات التحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية تغطي مضيق هرمز وباب المندب وبحر عمان والخليج العربي

وأضاف أن إنضمام السعودية يأتي لردع ومواجهة تهديدات الملاحة البحرية وضمان أمن الطاقة العالمي وإستمرار تدفق الإمدادات للإقتصاد العالمي

وللإشارة كانت قد تعرضت سفن تجارية حاملة للنفط لهجمات في الخليج هزت تجارة السلع العالمية