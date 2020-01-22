السعودية تنفي إختراق بن سلمان لهاتف مؤسس شركة أمازون

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السعودية تنفي إختراق بن سلمان لهاتف مؤسس شركة أمازون
بقلم فوزية مسعدي

نفت السفارة السعودية في واشنطن صحة التقارير الإعلامية الأخيرة الزاعمة بإختراق السعودية لهاتف مؤسس شركة “أمازون”.

وكتبت السفارة، اليوم الأربعاء في تغريدة لها، “أن التقارير الإعلامية الأخيرة التي تشير  إلى أن المملكة العربية السعودية تقف وراء إختراق هاتف مؤسس شركة “أمازون”، جيف بيزوس، سخيفة ونحن ندعو إلى التحقيق في هذه الإدعاءات لكي نتمكن من الوصول إلى الحقيقة الكاملة”.

وكانت صحيفة “الغارديان” نشرت قبل حوالي 5 أشهر من مقتل الصحفي السعودي “جمال خاشقجي”، أن مالك صحيفة “واشنطن بوست”، جيف بيزوس، تلقى رسالة من الرقم الخاص لولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، عبر تطبيق واتساب مراسلة كانت تحتوي ملف جد هام.


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