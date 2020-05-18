السعودية تُؤجل إبرام عقود رحلات الحج لهذا الموسم

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السعودية تُؤجل إبرام عقود رحلات الحج لهذا الموسم
بقلم نوال زايد

دعت المملكة السعودية إلى التريث في إبرام عقود  الحج الخاصة بالموسم الحالي  وهذا حتى تتضح الرؤية للوباء وآثاره الحالية والمستقبلية وذلك من منطلق مسؤولية المملكة تجاه الصحة العامة للعالم. 

وأكد وزير الحج السعودي   “على استعداد   السعودية لخدمة الحجاج في كل الأحوال لكن الأولوية هي للحفاظ على سلامتهم”.
وكانت السلطات السعودية قد علقت في 18 مارس الصلاة في ساحات الحرمين الشريفين للحد من انتشار كورونا، كما اتخذت في الرابع من أفريل  قرارا بتعليق أداء العمرة مؤقتا للمواطنين والمقيمين في المملكة، بعد أسبوع من تعليقها للمعتمرين من مختلف أرجاء العالم.


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