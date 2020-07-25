السعودية تُسجل أدنى حصيلة يومية لإصابات كورونا منذ أسابيع

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السعودية تُسجل أدنى حصيلة يومية لإصابات كورونا منذ أسابيع
بقلم نادية بن طاهر

أعلنت السلطات الصحية في السعودية، عن تسجيل 2201 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال 24 ساعة الأخيرة.

وتمثل هذه الحصيلة، ادنى معدل ارتفاع يومي للإصابات الجديدة بالفيروس التاجي في المملكة، منذ بداية شهر جويلية الجاري.

كما سجلت السلطات الصحية أدنى حصيلة وفيات يومية جراء الوباء، برصد 31 وفاة جديدة ناجمة عن كورونا خلال آخر 24 ساعة، أي أقل عدد وفيات منذ أسبوعين.

ليرتفع بذلك، العدد الإجمالي لإصابات كورونا بالمملكة إلى 264973 إصابة، بما في ذلك 2703 وفيات و217782 حالة شفاء.


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