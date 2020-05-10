السعودية تُسجل قفزة قياسية في عدد الإصابات بكورونا

أعلنت السلطات الصحية السعودية، عن تسجيل 1912 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، في إرتفاع قياسي.

ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة بالفيروس، التي تم تسجيلها في المملكة حتى الآن إلى أصبح 39048.

كما تم تسجيل 7 وفيات جديدة ناجمة عن الفيروس التاجي، لترتفع حصيلة ضحايا الوباء في المملكة إلى 246 حالة وفاة.

بينما تماثل 1313 مريضا للشفاء من كورونا، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 11457 شخصا بالمملكة.