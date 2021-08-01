السعودية تُعلن عن موعد إستقبال المعتمرين من خارج المملكة

أعلنت السلطات السعودية، عن استقبال 20 ألف معتمر من داخل وخارج المملكة، ابتداء من تاريخ 10 أوت الجاري.

وقال المتحدث باسم وزارة الحج والعمرة المهندس هشام سعيد لصحيفة لـ”عكاظ”: “سيبدأ المعتمرون بدءا من تاريخ 10 أغسطس 2020 بالتوافد إلى مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة، كما ستشمل رحلاتهم زيارة المدينة المنورة، وسيتم الحجز لأداء العمرة من خلال تطبيق (اعتمرنا)”.

وأضاف ذات المتحدث: “إن قدوم المعتمرين من خارج المملكة متاح للقادمين من الدول التي لم يتم تعليق القدوم منها، ووفقا لما تقرره وزارة الصحة والهيئة العامة الطيران المدني”.

وأشار المتحدث باسم وزارة الحج والعمرة، إلى أنه ستتم زيادة أعداد المعتمرين تدريجيا في الفترات القادمة، حسب ذات المصدر.