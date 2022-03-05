السعودية.. رفع الإجراءات الوقائية المتعلقة بكورونا وإلغاء التباعد عبر جميع مساجد المملكة

أعلنت وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية اليوم رفع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بمكافحة جائحة كورونا وذلك بناءً على متابعة الوضع الوبائي للجائحة وما رفعته الجهات الصحية المختصة ولما تم تحقيقه من مكتسبات في مكافحة الجائحة في ظل دعم قيادة المملكة .

كما تقرر إلغاء التباعد في الصلاة بالمسجد الحرام والمسجد النبوي وكذا المساجد والجوامع عبر الممملكة مع إبقاء على إرتداء الكمامة

إلغاء تصاريح الصلاة في المسجد الحرام وإلغاء تصاريح زيارة النبي ﷺ ويُكتفى بحالة التحصين في تطبيق توكلنا. مع استمرار إصدار التصاريح عبر تطبيق اعتمرنا أو توكلنا لأداء العمرة والصلاة في الروضة الشريفة.

وألغت المملكة شرط تقديم نتيجة الفحص السلبي للكشف عن كورونا pcr او شهادات أخرى للقادمين من الخارج

عدم لبس الكمامة في الأماكن العامة المفتوحة مع إلزامية لبسها في الاماكن المغلقة.

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أعلنت السلطات السعودية عن إمكانية حجز موعد لأداء مناسك العمرة خلال شهر رمضان القادم. عبر تطبيق “توكلنا” الإلكتروني.

وحسبما نقلته وسائل إعلام سعودية، فإن تطبيق “توكلنا” الإلكتروني يتيح حجوزات أداء مناسك العمرة خلال شهر رمضان المبارك القادم. عبر الأيقونة الجديدة التي تمت إضافتها في التطبيق أخيرا تحت مسمى “بوابة المناسك”.

كما أضاف المصدر، أنه بإمكان الراغبين من المواطنين والمقيمين البدء بحجز أوقات أداء العمرة. والتي تضمنت 12 زمنا طوال ساعات الليل والنهار مع تحديد مدة ساعتين لأداء كامل المناسك.

وأشارت أمس الجمعة، إلى أنه خلال شهر رمضان المبارك تشهد الحجوزات إرتفاعا منذ بدء إتاحة الحجوزات. فيما تضمنت بقية الأيام ازدحاما خفيفا مما يمكن الراغبين في حجز الأوقات المناسبة لهم لأداء المناسك. يأتي ذلك في ظل الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة تفشي جائحة فيروس كورونا.

يذكر أنه وبعد انقطاع لأكثر من عامين ونصف. يعود الأطفال من فوق عمر السابعة إلى المسجد الحرام والمسجد النبوي. وذلك بحسب ما كشفته أمس الجمعة، وزارة الحج والعمرة السعودية عن السماح للأطفال بدخول الحرمين الشريفين.

كما ذكرت عبر حساب عناية وخدمة ضيوف الرحمن التابع لوزارة الحج و العمرة في “تويتر”: ننوه لكم بأن الأعمار المسموح باستخراج موعد تصريح لها ودخولها الحرمين هي 7 أعوام وما فوق. مع اشتراط ظهور حالة محصن في تطبيق “توكلنا”، وذلك لسلامتهم.