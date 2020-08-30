السعودية.. شركة “أرامكو” تكتشف حقلين جديدين للنفط والغاز

أعلن وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، اليوم الأحد، بأن شركة “أرامكو” اكتشفت حقلين جديدين للنفط والغاز شمال المملكة.

ووفق وكالة الأنباء السعودية، فقد كشف وزير الطاقة بأن شركة “أرامكو السعودية” تمكنت من اكتشاف حقلين للنفط والغاز شمال المملكة، وهما حقل “هضبة الحجرَة” للغاز بمنطقة “الجوف” وحقل “أبرق التُلول” للزيت والغاز بمنطقة الحدود الشمالية.

وأوضح الوزير بأن “الغاز الغني بالمكثفات تدفق من مكمن الصارة بحقل هضبة الحجرَة، شرق مدينة سكاكا، بمعدل 16 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم، مصحوبا بنحو 1944 برميل من المكثفات”.

مضيفا بأن “الزيت العربي الخفيف الممتاز غير التقليدي تدفق من مكمن الشرورا في حقل أبرق التُلول في الجنوب الشرقي من مدينة عرعر، بمعدل 3189 برميل يوميا، مصحوبا بنحو 1.1 مليون قدم مكعبة قياسية من الغاز في اليوم”.

مؤكدا بأن تدفق الغاز من مكمن “القوّارة” في الحقل نفسه، يكون بمعدل 2.4 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم، مصحوبا بـ49 برميلا يوميا من المكثفات”.

وأشار وزير الطاقة إلى أن شركة “أرامكو” ستواصل تقييم كميات الزيت والغاز والمكثفات في الحقلين، بالإضافة إلى حفر المزيد من الآبار لتحديد مساحة وحجم الحقلين.