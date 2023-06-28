السعودية: عدد الحجاج تجاوز هذا العام 1.8 مليون حاج

أعلن وزير الحج والعمرة السعودي توفيق بن فوزان الربيعة، أن عدد الحجاج في موسم حج هذا العام بلغ 1845045 حاجا قدموا من أكثر من 150 دولة.

و أكد الربيعة خلال مؤتمر صحفي لإبراز نجاح خطة تصعيد الحجاج إلى مشعر عرفات، أنه تم متابعة وزارة الحج والعمرة وكافة شركائها من خلال الفرق الميدانية، وعلى مدار الساعة. كافة الخدمات المقدمة للحجاج. مؤكدا أن الوزارة ستتعامل بحزم مع أي تقصير يؤثّر على رحلة الحجاج وأداء مناسكهم.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية (وأس). فقد أوضح أن توظيف التقنية في أعمال الحج أخذت حيزا كبيرا في تقديم خدمات أفضل للحجاج للتسهيل عليهم في أداء مناسكهم. مشيرا إلى التوسع هذا العام في إستخدام “بطاقة الحاج” ضمن حزمة الحلول الرقمية المتنوعة.

و أعلنت وزارة الحج والعمرة ظهر يوم أمس إكتمال عمليات التفويج والتصعيد إلى مشعر عرفات. وخلو مشعر منى من الحجاج يوم أمس، مشيرة إلى أن نسبة الالتزام بالتفويج تجاوزت نسبة 98 بالمائة. وفقا للعدد المستهدف من وسائل النقل.