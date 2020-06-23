السعودية: عدد الحجاج لن يتجاوز الـ10 آلاف وتجهيز مستشفى متكامل لأي طارئ

قال وزير الحج والعمرة السعودي، الدكتور محمد صالح ، أن الحج لهذا العام لحجاج الداخل فقط ولا يوجد استثناءات وأعداد الحجاج لن تصل إلى عشرات الآلاف.

وأورد الدكتور محمد صالح، في مؤتمر صحفي له رفقة وزير الصحة، بشأن حج هذا العام: “لدينا خطط تنفيذية استثنائية لحج هذا العام”.

وأوضح وزير الحج أن “فريضة الحج ستكون آمنة وصحية وتحافظ على السلامة”.

ونفى الدكتور محمد صالح أي احتمال لمشاركة حجاج من الخارج، حتى لو أجروا فحوص كورونا.

وأضاف وزير الحج والعمرة، أنه سيتم التنسيق مع البعثات الدبلوماسية، لتسجيل حجاجها.

وأشار وزير الحج السعودي، إلى تنفيذ إجراءات التباعد الاجتماعي خلال الحج، وتجنب الحشود الكبيرة.

ومن جهته، شدد وزير الصحة السعودي عن وضع “خطة صحية وإجراءات مشددة لحجاج هذا العام”.

وكشف وزير الصحة السعودي عن “تجهيز مستشفى متكامل لأي طارئ في الحج”، مشيرا إلى تطوير “بروتوكولات طبية مخصصة لموسم الحج”.

وأكد أن الحجاج سيخضعون للفحص قبل وصولهم إلى المشاعر المقدسة.