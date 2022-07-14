السعودية.. فتح التقديم لطلبات تأشيرات العمرة لعام 1444هـ

أعلنت وزارة الحج والعمرة، عن بدء استقبال طلبات إصدار التأشيرات لضيوف الرحمن القادمين من خارج المملكة لتأدية مناسك العمرة. وزيارة المسجد النبوي الشريف، لموسم العمرة من العام القادم 1444هـ.

كما ذكر بيان القطاع نشرته وكالة الأنباء السعودية، أن العملية تنطلق اليوم الخميس. في حين أشارت أن العمرة للمعتمرين من داخل وخارج المملكة يبدأ في غرة شهر محرم من العام القادم 1444هـ، الموافق 30/7/2022م. كما يمكن الاطلاع على متطلبات إصدار تأشيرة العمرة من خلال زيارة الرابط: (https://haj.gov.sa/ar/InternalPages/Umrah).

ويمكن إصدار التصاريح للمعتمرين من داخل المملكة من خلال تطبيق “اعتمرنا”، للحفاظ على سلامة وصحة المعتمرين والزائرين. وهذا ضمن إجراءات سهلة تضمن أداء مناسك العمرة بطمأنينة ويسر.

وشملت ضوابط تأهيل الوكلاء الخارجيين لتقديم خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف، التقديم بطلب التأهيل. وهذا عبر بوابة وزارة الحج والعمرة على الرابط: (https://umralicense.haj.gov.sa)

والالتزام بالضوابط الموضحة بالبوابة، مع إرفاق المستندات والبيانات المتعلقة بالسجل التجاري. وعضوية المنظمة الدولية للنقل الجوي “الأياتا”، وعدد من البيانات الشخصية الأخرى.

يذكر أن وزارة الحج والعمرة تعمل بالتنسيق مع الجهات المختصة لتحديد الإجراءات الصحية الوقائية، للحماية من فيروس (كوفيد 19). على غرار الحصول على اللقاحات المعتمدة في المملكة، وإرفاق شهادة التحصين المصادق عليها من الجهات الرسمية في بلد المعتمر. إضافة إلى إقرار بصحة المعلومات.