أعلنت الهيئة العامة للرياضة في السعودية انتهاء التحقيق في ثلاث قضايا تمت إحالتها في الفترة الماضية لهيئة الرقابة والتحقيق.

وحسب وسائل إعلام سعودية، فإن هذه القضايا تتعلق بناديي الرائد والاتحاد، إضافة إلى لاعب النادي الأهلي محمد العويس.

وجاء في بيان الهيئة، أن قضية نادي الرائد تتعلق بتزوير في عقود بعض اللاعبين خلال الموسم الماضي.

وفيما يخص إتحاد جدة فقد ثبت تزوير في المستحقات المالية للاعبين اثنين.

بينما يتم التحقيق مع اللاعب محمد العويس حول مبالغ مالية مشبوهة دخلت حسابه.

لللإشارة، فإن رئيس الهيئة الرياضية قام بفرز قضايا الفساد حيث تعالج كل قضية بقسمها الخاص.