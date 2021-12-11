السعودية: منع عشرات الجِمال من المشاركة في مسابقة الإبل والسبب غريب

ألغت السلطات السعودية مشاركة عشرات الجمال من دخول مسابقة الإبل خاصة بهم، بسبب خصوعها لعمليات تجميل، من أجل الفوز بالمسابقة.

حيث تم إستبعاد أزيد من 40 جمل من مهرجان الملك عبد العزيز للإبل في المملكة العربية السعودية، وهو مسابقة ملكة جمال الإبل. وذلك بسبب استخدام مادة البوتوكس وغيرها من اللمسات التجميلية التي تم حقن عدد من الناقات بها.

وأجرى مربو الإبل المشاركين في هذه المسابقة تعديلات تجميلية على الجمال والناقات، لتزيينهم، وتمييزهم عن البقية. أين قام البعض بحقن أنوف وشفاه الناقات بالكولاجين والبوتوكس لتكبيرها وتقوية عضلاتها بالهرمونات وأجزاء الجسم المتضخمة باستخدام الأربطة المطاطية.

كما سيكون على المربين الذين يعبثون بالمسابقة دفع غرامات تختلف حسب المخالفة. في حين أن غرامة حقن الفيلر أو البوتوكس أو الهرمونات يمكن أن تصل إلى 100 ألف ريال لكل جمل.وغرامة مالية بقيمة 30 ألف ريال للتضفير أو قص ذيل الإبل.

وليست هذه هي المرة الأولى التي تلغى فيها مسابقات الإبل بالسعودية، بل جرت نفس الواقعة سنة 2018ـ أين تم إلغاء 12 ناقة من المشاركة في ذات المسابقة بعد أن خضعت لحقن البوتوكس.