السعوديون يشنون هجمة مُعاكسة ضد بلايلي ويُعقدون وضعه

قام نادي الأهلي السعودي، بهجمة مُعاكسة ضد الدولي الجزائري يوسف بلايلي، بغرض تعطيل أي صفقة مُستقبلية لهذا الأخير في أوروبا.

وأوضح عبد الإله مؤمنة، رئيس “الراقي”، بأن إدارته لم تحسم أمورها لحد الساعة مع مُحارب الصحراء، عكس ما أشيع مؤخرا.

وقال في هذا الشأن لقناة “SBC” :”موقف بلايلي ضعيف أمامنا، لقد تلقينا خطاب طلب فسخ عقده، وقمنا بالإجراءات القانونية ضده”.

وواصل :”لقد عملنا كل شيء من أجل إعادته الى الفريق، ولكنه تجاهل كل ما قمنا به، وهذا رغم إرسالنا طائرة خاصة له الى الجزائر”.

وتأتي هذه الخرجة، في وقت يُحاول فيه إبن وهران بعث مشواره الكروي، من خلال الدخول في مُفاوضات رسمية مع ليون.

ويأمل متوسط الميدان، إيجاد حل للمأزق الذي يعيشه والذي تسبب في تضييع مكانته رفقة المنتخب الوطني.