السعيد بوتفليقة وحداد أمام القضاء في ملف تمويل الحملة الإنتخابية للعهدة الخامسة

يمثل يوم غد الاثنين، بمحكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والإقتصادية بسيدي امحمد السعيد بوتفليقة رفقة الرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات ” الأفسيو” علي حداد.

واللذان يتابعانفي قضية الفساد التي طالت القناة الاستمرارية التي كانت مخصصة لتمويل الحملة الانتخابية لشقيقه الراحل عبد العزيز بوتفليقة.

ووجهت لهما تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه وهي التمويل الخفي للحملة الانتخابية وتبييض الأموال و الإثراء غير مشروع وإخفاء عائدات متحصل عليها من جرائم فساد.

كما سيمثل في هذه القضية الوزير الاول الاسبق عبد المالك سلال كشاهد في هذه القضية عن طريق المحاكمة المرئية من سجن القليعة.

أجلت محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الإقتصادية بسيدي امحمد إلى تاريخ 9 ماي المقبل،ملف قضية الفساد المتابع بها السعيد بوتفليقة.

رفقة الرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات ” الأفسيو” علي حداد.

و في هذا السياق، جاء سبب التأجيل بطلب من هيئة دفاع السعيد بوتفليقة من أجل تحضير الملف و الاطلاع عليه، و ايضا لحضور هيئة دفاع المتهم علي حداد التي كانت غائبة اليوم عن الجلسة.

فيما طالب أيضا الشاهد عبد المالك سلال الوزير الاول الأسبق من القاضي عدم حضور الجلسة و الاكتفاء بسماع شهادته عن طريق المحاكمة المرئية من سجن قليعة.

و القضية التي توبع فيها السعيد بوتفليقة رفقة علي حداد تتعلق بالقناة الإستمرارية التي كانت مخصصة لتمويل الحملة الانتخابية لشقيقه الراحل عبد العزيز بوتفليقة.

كما وجهت لهم تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه وهي التمويل الخفي للحملة الانتخابية وتبييض الأموال و الإثراء غير مشروع وإخفاء عائدات متحصل عليها من جرائم فساد.

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