السعيد جلاب: الوزارة استهلكت 14 مليار دينار من 20.25 مليار خصصت لها في 2016

استمعت لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني اليوم إلى وزير التجارة السعيد جلاب.

الذي قدم، بحضور وزير العلاقات مع البرلمان بدة محجوب، عرضا عن استهلاك ميزانية قطاعه في هذه السنة.

وأفاد جلاب أن الوزارة استفادت 2016 من 20.52 مليار دج تم استهلاك 14 مليار دج منها أي بنسبة 69 بالمائة.

وفيما يخص المبلغ غير المستهلك والمقدر ب 6.4 مليار دج، فقال جلاب بأنه يمثل، المساهمة في صندوق تعويض نفقات النقل بالجنوب.

ومساهمة الدولة في تثبيت أسعار الزيت والسكر، التعويضات والمنح المختلفة للمصالح غير الممركزة وكذا المرتبات والأجور للمصالح غير الممركزة .

وأوضح الوزير، أن ميزانية القطاع عرفت تجاوزا في اعتمادات بعض الأبواب بمبلغ إجمالي قدره 18 مليون دج.

وأضاف بأنه يمثل المصاريف القضائية المتمثلة في الاقتطاعات المباشرة لقرارات العدالة في المنازعات ضد وزارة القطاع ومصالحها الخارجية.

وكشف الوزير بأن الوزارة وجهت الاعتمادات المسجلة لنفقات ميزانية التجهيز لاستلام 68 مشروعا من أصل 161 مشروع.

بالإضافة إلى نفقات وجهت لإنشاء أسواق مغطاة ولتكملة أشغال مقر وزارة التجارة.

ومن بين ردود مصالح وزارة التجارة على ملاحظات مجلس المحاسبة.

أورد جلاب بأن التباين في محاسبة الآمر بالصرف ومحاسب المحاسبة فيما يخص نفقات 2016 والمقدر ب 35.97 دج.

موضحا بأن هذا المبلغ يمثل تكاليف مشاركة الجزائر في صالون ” المواد الزراعية الغذائية ” بميامي 26 و27 أكتوبر 2016.

وقال ممثل الحكومة بأنه تم تسوية الوثائق المحاسبية المتعلقة بهذا الملف بما في ذلك إعداد بطاقة الاقتصاد الخاصة به.

وهذا بعد تعيين ومنح التفويض بالإمضاء للأمر بالصرف للحساب الخاص لترقية الصادرات ” FSPE”.