السفارة الأمريكية: الرئيس تبون ووزير الدفاع الأمريكي ناقشا توسيع العلاقات العسكرية الإستراتيجية بين البلدين

أصدرت السفارة الاميريكة بالجزائر بيانا حول فحوى اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية وزير الدفاع القائد الأاعلى للقوات المسلحة عبد المجيد تبون مع وزير الدفاع الأمريكي مارك ت.إسبر.
وحسبما ماجاء في البيان فإن الرئيس تبون ووزير الدفاع ناقشا الوضع الأمني في جميع أنحاء شمال إفريقيا والساحل
كما ناقشا وسبل تعزيز الشراكة العسكرية والدبلوماسية الإستراتيجية بين الدولتين.
من جهته أعرب الوزير إسبر عن تقديره لاستعداد الرئيس تبون تعزيز التعاون الأمني.
و أعرب الوزير إسبر حسب بيان السفارة عن تثمينه للعلاقات طويلة الأمد بين الولايات المتحدة الأمريكية والجزائر.
كما عبر عن دعمه لتوسيع العلاقات العسكرية بين البلدين، مبرزا الدور الريادي الثابت للجزائر في مجال الأمني الإقليمي.
وجدد الوزير الأمريكي إلتزام الولايات المتحدة الأمريكية بمواصلة العمل يدا بيد مع الجزائر لترقية العلاقات العسكرية وتعزيز الأمن والإستقرارالإقليميين.
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