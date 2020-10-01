السفارة الأمريكية: الرئيس تبون ووزير الدفاع الأمريكي ناقشا توسيع العلاقات العسكرية الإستراتيجية بين البلدين

أصدرت السفارة الاميريكة بالجزائر بيانا حول فحوى اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية وزير الدفاع القائد الأاعلى للقوات المسلحة عبد المجيد تبون مع وزير الدفاع الأمريكي مارك ت.إسبر.

وحسبما ماجاء في البيان فإن الرئيس تبون ووزير الدفاع ناقشا الوضع الأمني في جميع أنحاء شمال إفريقيا والساحل

كما ناقشا وسبل تعزيز الشراكة العسكرية والدبلوماسية الإستراتيجية بين الدولتين.

من جهته أعرب الوزير إسبر عن تقديره لاستعداد الرئيس تبون تعزيز التعاون الأمني.

و أعرب الوزير إسبر حسب بيان السفارة عن تثمينه للعلاقات طويلة الأمد بين الولايات المتحدة الأمريكية والجزائر.

كما عبر عن دعمه لتوسيع العلاقات العسكرية بين البلدين، مبرزا الدور الريادي الثابت للجزائر في مجال الأمني الإقليمي.

وجدد الوزير الأمريكي إلتزام الولايات المتحدة الأمريكية بمواصلة العمل يدا بيد مع الجزائر لترقية العلاقات العسكرية وتعزيز الأمن والإستقرارالإقليميين.