السفارة الأمريكية.. الـ52 دبلوماسيا أمريكيا تحرّروا بفضل الجزائر

عبّرت الولايات المتحدة الأمريكية، عن امتنانها للجزائر، بعد أن كانت وسيط في تحرير 52 دبلوماسيا أمريكيا لمدة 444 يوما.

وقالت السفارة الأمريكية بالجزائر، أن الأخيرة، أظهرت التزاما ملهما بالقيم الانسانية وقدمت للعالم مثالا فريدا في فن الديبلوماسية.

وأضافت السفارة الأمريكية، أن الإفراج عن الرهائن الأمريكيين، ساهم في تعزيز العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية والجزائر بشكل غير مسبوق.

وجاء بمنشورها “تمر اليوم، 4 نوفمبر، 40 سنة على اقتحام متظاهرين بطهران مقر السفارة الأمريكية لدى إيران،مما تسبب بأزمة الرهائن”.

وتابعت السفارة، “لقد تم احتجاز 52 دبلوماسيا أمريكيا لمدة 444 يوم، تحريرهم لم يكن ممكنا من دون الوساطة الجزائرية”.