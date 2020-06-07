السفارة الأمريكية بالجزائر تفتخر بالدكتور عبد القادر محمدي

نشرت السفارة الأمريكية بالجزائر تغريدة عبر صفحتها على الفيسبوك تشيد فيها بالدكتور عبد القادر محمدي، أستاذ مساعد بالمركز الطبي لمعهد الأشعة بجامعة سنسيناتي.

وجاء في مضمون التغريدة “نحن فخورون بالدكتور عبد القادر محمدي، أستاذ مساعد بالمركز الطبي لمعهد الأشعة بجامعة سنسيناتي”.

وأضافت السفارة ان هذه الإشادة جاءت “بعد نشره للدراسة التي قام بها فريقه الطبي في مجلة راديولوجي المرموقة الصادرة الشهر الماضي”.

كما قالت السفارة أن “تخرج إبن ولاية الجلفة الدكتور محمدي من جامعة كلية الطب لجامعة الجزائر في 2007.”

وإختتمت السفارة خلصت الدراسة التي شملت 725 مصاب بكوفيد-19، إلى أن فيروس كورونا له تأثير على الجهاز العصبي المركزي بما في ذلك أكثر حالات الصدمة الدماغية شيوعا.

كما قام الدكتور محمدي بنشر دراسة حول التطورات في علم الأورام العصبية.