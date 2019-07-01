السفارة الأمريكية بتونس تغلق أبوابها لأسباب أمنية

علقت السفارة الأمريكية بتونس، اليوم الاثنين، أعمالها، وذلك لأسباب أمنية، حسبما نشره موقع سكاي نيوز .

وكانت السفارة الأمريكية، أعلنت ، أمس الأحد ، في تغريدة على التويتر، عن غلق أبوابها لأسباب أمنية.

وقالت السفارة: “لأسباب أمنية”، تكون سفارة الولايات المتحدة الأمريكية مغلقة أمام العموم يوم الاثنين باستثناء الخدمات العاجلة”،

دون تقديم أي توضيحات أخرى.

ويأتي قرار السفارة الأمريكية في تونس ثلاثة أيام بعد هجومين إرهابيين في تونس العاصمة،

الحادث خلفا قتيلا واحدا من عناصر قوات الأمن وعدد من الجرحى، ومواجهات مسلحة في محافظة قفصة جنوبي البلاد بين قوات الأمن ومسلحين بالقرب من محطة للإرسال الإذاعي.