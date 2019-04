السفارة الأمريكية تحذر رعاياها من الجمعة الـ10 للحراك الشعبي

وقالت ان المظاهرات ستكون غدا في جميع أنحاء الجزائر.

ونشرتالسفارة في تحذير لها على صفحتها الرسمية في تويتر، ستستمر المظاهرات والإضرابات وستكون في جميع أنحاء البلاد.

ونصحت السفارة رعاياها للحد من الحركات غير الأساسية أثناء المظاهرات وعدم المشاركة أو المشاهدة أو البقاء وسط المتظاهرين.

Location: Throughout Algeria

Event: Demonstrations continue to take place throughout the country. At previous demonstrations . . .

Actions to take:

Avoid large gatherings and rallying points for demonstrations

Monitor media for updates . . .https://t.co/HV38diBrF7 pic.twitter.com/Avuzkwlx4S

— US Embassy Algiers (@USEmbAlgiers) April 25, 2019