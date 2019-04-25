السفارة الأمريكية تحذر رعاياها من الجمعة الـ10 للحراك الشعبي

حذرت السفارة الأمريكية في الجزائر رعاياها المتواجدون في الجزائر من مظاهرات الجمعة الـ10 من الحراك الشعبي.

وقالت ان المظاهرات ستكون غدا في جميع أنحاء الجزائر.

ونشرتالسفارة في تحذير لها على صفحتها الرسمية في تويتر، ستستمر المظاهرات والإضرابات وستكون في جميع أنحاء البلاد.

ونصحت السفارة رعاياها للحد من الحركات غير الأساسية أثناء المظاهرات وعدم المشاركة أو المشاهدة أو البقاء وسط المتظاهرين.