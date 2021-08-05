السفارة الأمريكية تعزي في وفاة الدكتور يحيى محمد لمين مستاك بالوباء

قدمت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الجزائر، اليوم الخميس، تعازيها في وفاة الدكتور يحيى محمد لمين مستاك. رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة خميس مليانة متأثراً بوباء كوفيد-19.

وقالت السفارة إن المرحوم لمين كان شخصًا رائعًا أنجز الكثير خلال حياته القصيرة. وأضافت “التقينا لمين لأول مرة في 2015 بالسفارة الأمريكية في الجزائر. عندما شارك في برنامج زمالة تنمية الرواد MEPI بجامعة سيراكيوز في ولاية نيويورك. أصبح بعدها لمين عضوًا نشطًا في شبكة خريجي برامجنا،. ومنح وقته بسخاء لتوجيه الشباب الجزائري في حياتهم الأكاديمية والمهنية”.

وأضافت “كما كان منظمًا لفعاليات TedX في جميع أنحاء الجزائر، بما في ذلك باتنة والشريعة. وقد أسس لمين في ماي 2020 أثناء الحجر الصحي “كاش بوليتيك” أول بودكاست سياسي جزائري. حيث استضاف خبراء سياسيين معروفين مثل نعوم تشومسكي لمناقشة قضايا سياسية محلية وإقليمية ودولية”.

وتوفى لمين عن عمر يناهز الـ 35 سنة تاركا زوجة وطفلة واحدة.