السفارة الإثيوبية تعلن عن غلق البعثة الدبلوماسية في الجزائر وتكشف الأسباب

أعلنت سفارة جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية بالجزائر، أن الحكومة الإثيوبية قررت تغيير ترتيبات الاعتماد لبعض بعثاتها الدبلوماسية حول العالم وبالتالي سيتم إغلاق البعثة الإثيوبية في الجزائر مؤقتًا وسيتم تغطيتها من قبل سفير غير مقيم موجود في أديس أبابا اعتبارًا من 10 أكتوبر 2021

وحسب ذات البيان غ‘ن هذا القرار يرجع إلى القيود المالية والأزمة الاقتصادية التي تفاقمت من جراء العواقب السلبية لوباء كورونا على الاقتصاد الإثيوبي وكذلك بهدف إدخال إصلاحات تهدف إلى إقامة تمثيلات دبلوماسية أكثر فعالية

وتجدر الإشارة إلى إمكانية إعادة النظر في القرار المتخذ بشأن إغلاق السفارة في الجزائر في أي وقت في المستقبل عندما يتحسن الوضع الاقتصادي لإثيوبيا .

وأكدت السفارة على أن هذا الإجراء المؤقت لن يؤثر بأي شكل من الأشكال على العلاقة الثنائية القوية والتاريخية التي تربط بين إثيوبيا والجزائر والقائمة على التعاون والتفاهم المتبادل.

وأشاد بيان السفارة بالعلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف الممتازة التي تربط البلدين الشقيقين والتي ستستمر في المحافل الجهوية و الدولية والمحلية بما يعود بالنفع على تنمية البلدين ورفاهية شعبيهما